كلية إدارة الاعمال بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تطلق ملتقى” جودة حياة.. تنمية مستدامة”

البلاد (الدمام)
افتتح اليوم نائب رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل للتطوير والشراكة المجتمعية الأستاذ الدكتور عاصم بن عبد الرحمن الانصاري ملتقى ( جودة حياة .. تنمية مستدامة ) والذي تنظمه كلية إدارة الأعمال بحضور عميد الكلية الأستاذ الدكتور خالد الشهري ومشاركة عدد من المتحدثين وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية.
وذكر الدكتور خالد الشهري بأن هذا الملتقى يأتي امتدادًا لدور الجامعة في دعم المبادرات النوعية، وتعزيز الوعي بالمفاهيم التي ترسّخ حاضرنا وتبني مستقبلنا بإذن الله وإن الحديث عن جودة الحياة والتربية المستدامة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمجالات إدارة الأعمال؛ حيث تسهم إدارة الوعي، والاقتصاد المستدام، واتخاذ القرار المسؤول في بناء مجتمعات مزدهرة ومستقرة. ومن هذا المنطلق، يبرز دور كلية إدارة الأعمال، ممثلةً في وكالة التطوير والشراكة المجتمعية، كشريك استراتيجي في تفعيل هذه الرؤية، من خلال مواءمة جهودها مع رؤية الجامعة، وبناء جسور التعاون مع مختلف القطاعات، وتفعيل المبادرات التي تعزز التنمية المستدامة وتخدم المجتمع.
وأضاف إن الاستثمار الحقيقي يكمن في الإنسان، في وعيه وقدراته، وفي تمكينه من اتخاذ قراراته بوعي ومسؤولية.
ويأتي هذا الملتقى تأكيدًا على التزامنا بدورنا في دعم جودة الحياة، وتعزيز ممارسات التنمية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة الطموحة وفي الختام، أشكركم على حضوركم واهتمامكم، متمنين أن يحقق هذا الملتقى أهدافه المرجوة، وأن يكون انطلاقة لمزيد من المبادرات النوعية التي تخدم مجتمعنا ، وتناول الملتقى محاضرة بعنوان (نحو جودة حياة مستدامة) قدمها سعادة الدكتور برهان فاخرجي – الرئيس التنفيذي بمركز أي جين للتدريب الصحي والأبحاث بجدة ، و محاضرة بعنوان (إضاءات على دور جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة) ، وأخيرا تم استعراض دور الكلية في تعزيز التنمية المستدامة.