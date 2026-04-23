في روشن.. ضمك يعبر الأخدود بثنائية

حقق فريق ضمك فوزًا ثمينًا على نظيره الأخدود بهدفين دون رد في المباراة، التي جمعتهما مساء اليوم على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر دوري روشن.
به1ا الفوز، ارتفع رصيد ضمك إلى 26 نقطة في المركز الـ 15، فيما تجمد رصيد الأخدود عند 16 نقطة في المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري روشن.
اريلسون يسجل الهدف الأول لضمك في الدقيقة 18#ضمك 1 × 0 #الأخدودpic.twitter.com/w5kGmncnSm#صحيفة_البلاد | #نادي_ضمك | #نادي_الأخدود | #ضمك_الأخدود@mosgovsa | @SPL | @DAMAC_CLUB | @ALAKHDOUD
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) April 23, 2026