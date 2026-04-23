في روشن.. ضمك يعبر الأخدود بثنائية

صحيفة البلاد 7 / ذو القعدة / 1447 هـ      23 أبريل 2026

البلاد (جدة)

حقق فريق ضمك فوزًا ثمينًا على نظيره الأخدود بهدفين دون رد في المباراة، التي جمعتهما مساء اليوم على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر دوري روشن.

سجل هدفي ضمك كل من  البرازيلي آريلسون و فالنتين فادا في الدقيقتين 18 و88 من عمر المباراة.

به1ا الفوز، ارتفع رصيد ضمك إلى 26 نقطة في المركز الـ 15، فيما تجمد رصيد الأخدود عند 16 نقطة في المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري روشن.

m.samy

