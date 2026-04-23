عاصمة الورود.. “بوليفارد فلاورز” تدوّن اسماً جديداً للمملكة في سجل الأرقام القياسية العالمية



عبدالله الزهراني (الرياض )

شهدت العاصمة الرياض انطلاقة استثنائية لمنطقة “بوليفارد فلاورز”، التي فتحت أبوابها لاستقبال الزوار كأكبر حديقة للزهور الطبيعية على مستوى العالم، مقدمةً تجربة بصرية وجمالية غير مسبوقة تتربع على مساحة إجمالية تصل إلى 214 ألف متر مربع، وتتوسط هذه المساحة الشاسعة حديقة الرئيسية تمتد وحدها على 94 ألف متر مربع، حيث تمتزج فيها روائح الطبيعة بأحدث فنون العرض والترفيه، لتخلق أجواءً ساحرة تليق بمكانة المملكة السياحية.

وتتمركز هذه الوجهة العالمية على طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول مقابل “بوليفارد وورلد”، حيث تحتضن بين جنباتها عشرات الملايين من الزهور والنباتات الطبيعية التي تمثل أكثر من 100 صنف نباتي بـ 50 لوناً مختلفاً، صُممت بعناية فائقة لتشكل لوحات فنية متكاملة عبر أحواض زراعية تجاوز طولها 8500 متر طولي.





ولا تتوقف التجربة عند حدود الطبيعة فحسب، بل تمتد لتشمل أكثر من 2000 مجسم فني مغلق وثلاثي الأبعاد، تتصدرها ثلاث طائرات ضخمة من طراز بوينج 777، نُفذت على إحداها أعمال فنية مذهلة باستخدام الزهور الطبيعية، إلى جانب مجسمات لطيور الفلامنجو والنعام والبجع والطواويس وعرائس الزهور الضخمة التي تملأ أرجاء الموقع حيوية.

وإلى جانب الجمال البصري، توفر المنطقة حزمة متكاملة من الأنشطة الترفيهية التي تناسب كافة أفراد العائلة، بدءاً من المسرح التفاعلي الذي يستضيف العروض الحية، مروراً بحديقة الطيور ومنطقة ألعاب الأطفال، وصولاً إلى “ممشى القلوب” ومنطقة السيارات الكلاسيكية المحاطة بالزهور.

وكما تتيح “بوليفارد فلاورز” لزوارها تجربة ضيافة مميزة من خلال أكثر من 40 موقعاً لعربات الطعام والأكشاك، بالإضافة إلى مطعم رئيسي وبرج مطل يوفر إطلالات خلابة، مع توفير عربات “Golf Cars” لتسهيل التنقل، ونظام صوتي وإضاءة ليلية متطورة تمنح الزوار تجربة غامرة يومياً من الساعة 4 عصراً وحتى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع.