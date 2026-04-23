رسميًا.. دونيس يقود الدفة الفنية للأخضر السعودي

البلاد (جدة)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الخميس عن تعاقده الرسمي مع المدرب اليوناني جورجيس دونيس؛ لتولي مهمة القيادة الفنية للمنتخب الوطني الأول.

يأتي هذا القرار لينهي حالة الترقب حول هوية المدير الفني الجديد الذي سيقود “الأخضر” في المرحلة المقبلة قبل خوض غمار مونديال 2026.

وتمتد فترة التعاقد مع المدرب اليوناني حتى شهر يوليو من عام 2027، حيث وقع الاختيار عليه لخلافة الفرنسي هيرفي رينارد.

وجاء هذا الإعلان بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية وتسوية العلاقة التعاقدية بين جميع الأطراف، ليبدأ دونيس مهمته بشكل فوري مع الأخضر السعودي.

ويسعى الاتحاد السعودي من خلال هذا التعاقد إلى الاستفادة من خبرات دونيس الواسعة، خاصة في ظل ضيق الوقت قبل انطلاق المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم 2026.

وتضع الجماهير السعودية آمالًا عريضة على المدرب الجديد لتحقيق نتائج إيجابية وضمان ظهور مشرف للمنتخب في المحافل العالمية.

خبرة دونيس بالكرة السعودية

جورجيس دونيس ليس غريباً على الكرة السعودية، بل يُعد واحداً من أكثر المدربين الأجانب دراية بطبيعة اللاعب المحلي.

بدأ دونيس رحلته في المملكة مع نادي الهلال، حيث حقق معه نجاحات لافتة شملت التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس ولي العهد، وكأس السوبر السعودي، كما وصل بالفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ولم تتوقف مسيرته عند “الزعيم”، بل خاض تجارب أخرى ناجحة مع أندية الفتح والوحدة، وصولاً إلى محطته الأخيرة مع نادي الخليج.

هذه الخبرة الطويلة جعلته يمتلك ما يصفه هو بـ “DNA” الكرة السعودية، حيث صرح سابقاً بأنه يعرف تماماً كيف يتعامل مع عقلية اللاعب السعودي ويستخرج منه أفضل أداء فني.

التحضير للمونديال

تنتظر دونيس مهمة ثقيلة في القريب العاجل، حيث يستعد المنتخب السعودي لخوض المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم 2026، التي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد السعودي لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًا في العاصمة الرياض بحضور الجهاز الفني الجديد، للحديث عن تفاصيل خطة العمل المقبلة قبل مغادرة البعثة إلى المعسكر الإعدادي الأخير في الولايات المتحدة.