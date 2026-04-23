رئيس الهيئة العامة للنقل يلتقي الناقلين والمستثمرين في جدة لبحث تحديات القطاع وفرص تطويره

التقى رئيس الهيئة العامة للنقل المهندس فواز بن زنعاف السهلي اليوم، عددًا من الناقلين والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص في محافظة جدة، خلال لقاء استضافه مقعد غرفة جدة، بحضور أصحاب الأعمال والمهتمين بقطاع النقل.
وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز التحديات والفرص التطويرية في قطاع النقل البري، والخدمات اللوجستية، وأنشطة الميل الأخير، ونقل الركاب، إلى جانب استعراض عدد من المرئيات والمقترحات التي تسهم في رفع كفاءة القطاع وتعزيز تنافسيته.
وأكد حرص الهيئة العامة للنقل على تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين والعاملين في القطاع، والاستماع إلى التحديات والمقترحات، والعمل على تطوير البيئة التنظيمية، بما يدعم نمو الأعمال ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأشار إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل عنصرًا رئيسًا في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.
يأتي هذا اللقاء ضمن جهود الهيئة المستمرة لتعزيز التكامل مع القطاع الخاص، وتمكين الاستثمار، ورفع كفاءة أنشطة النقل المختلفة في مناطق المملكة.
