تركي آل الشيخ يعلن موعد عرض برنامج “Million Riyal Menu”

صحيفة البلاد      23 أبريل 2026

 

البلاد (الرياض)

أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه(GEA) ، عن موعد عرض برنامج “Million Riyal Menu”  بنسخته السعودية، وذلك ابتداءً من 28 أبريل عبر منصة MBC Shahid  وقناةMBC1 ، بدعم من موسم الرياض.

وأوضح آل الشيخ أن البرنامج يُعد النسخة السعودية الأضخم من البرنامج العالمي Million Pound Menu، ويُقدَّم بإنتاج مشترك من الشركة السعودية BigHouse وIMP، وبالتعاون معSony Pictures Television، في خطوة تعكس التوجه نحو تقديم محتوى بمعايير عالمية داخل المملكة.

ويشارك في البرنامج 24 متسابقًا يتنافسون عبر 8 حلقات، ضمن تجربة تجمع بين الترفيه وريادة الأعمال، حيث يسعى المشاركون إلى تحقيق حلمهم في افتتاح مطاعمهم الخاصة، من خلال عرض أفكارهم أمام نخبة من أبرز المستثمرين في قطاع الأغذية والمطاعم على مستوى الشرق الأوسط.

ويُعد برنامج “Million Riyal Menu” النسخة السعودية من البرنامج العالمي “Million Pound Menu”، أحد أبرز برامج ريادة الأعمال في مجال الأغذية والمطاعم، وكان قد تم الإعلان عنه في يناير الماضي، حيث يتيح للمشاركين عرض أفكارهم أمام مستثمرين وخبراء، بهدف دعم مشاريعهم وتحويلها إلى علامات تجارية ناجحة على أرض الواقع داخل المملكة.

 

 

 

 

 

