تتويج الفائزين في هاكثون الابتكار الرياضي 2026

البلاد (الرياض)
اختتمت فعاليات هاكثون الابتكار الرياضي 2026، الذي أُقيم ضمن فعاليات منتدى الاستثمار الرياضي (SIF 2026)، بتتويج الفائزين واستعراض أبرز المشاريع الابتكارية التي تهدف إلى تطوير مستقبل الاقتصاد الرياضي.
اختتمت فعاليات هاكثون الابتكار الرياضي 2026، الذي أُقيم ضمن فعاليات منتدى الاستثمار الرياضي (SIF 2026)، بتتويج الفائزين واستعراض أبرز المشاريع الابتكارية التي تهدف إلى تطوير مستقبل الاقتصاد الرياضي.
ويأتي تنظيم الهاكثون بهدف إيجاد بيئة محفزة تجمع المبتكرين والمطورين ورواد الأعمال والمستثمرين؛ لتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع رياضية قابلة للنمو محليًا وعالميًا، بما يتماشى مع مستهدفات “رؤية المملكة 2030” في تعزيز صناعة الرياضة وتنمية الاقتصاد المرتبط بها.
وشهد الهاكثون في نسخته الأولى -الذي نُظم بالشراكة مع وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن- إقبالًا لافتًا، وتجاوز عدد المسجلين 2400 مشارك، فيما بلغت المشاركات أكثر من 830 مشروعًا، ووصل إجمالي الجوائز المالية المقدمة إلى 200 ألف ريال، في مؤشر يعكس تنامي الاهتمام بالابتكار في القطاع الرياضي.
وحقق محمد الجابري المركز الأول عن مشروع “منصة موهوب” ونال جائزة قدرها 100 ألف ريال، وجاء في المركز الثاني حسن الرزق عن مشروع “الموهبة الصاعدة سبورت” بجائزة 50 ألف ريال، فيما حل ثالثًا حسن السويق عن مشروع “RESQ ” بجائزة 25 ألف ريال، وحصل عبدالعزيز العميري على المركز الرابع عن مشروع “Flag Analysis ” بجائزة 15 ألف ريال، وجاءت سارة الثقفي في المركز الخامس عن مشروع “منصة يلا ” بجائزة 10 آلاف ريال.
يُذكر أن منتدى الاستثمار الرياضي يُعد منصة دولية تجمع صناع القرار والمستثمرين والشركات العالمية؛ لمناقشة الفرص الاستثمارية واستكشاف الشراكات التي تسهم في نمو هذا القطاع الحيوي.
يُذكر أن منتدى الاستثمار الرياضي يُعد منصة دولية تجمع صناع القرار والمستثمرين والشركات العالمية؛ لمناقشة الفرص الاستثمارية واستكشاف الشراكات التي تسهم في نمو هذا القطاع الحيوي.