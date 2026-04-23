“النقل” تطلق دليل المرخصين لنشاط الحافلات في المملكة

أطلقت الهيئة العامة للنقل دليل المرخصين في نشاط النقل بالحافلات، بهدف تمكين المستفيدين من الوصول بسهولة إلى بيانات الشركات المرخصة التي تقدم خدمات نقل الركاب في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة أن الدليل يتيح استعراض قائمة الناقلين المرخصين، مع تفاصيل نطاق خدماتهم ومناطق تشغيلهم، ما يمكّن المستفيدين من التواصل المباشر مع مزودي الخدمة واختيار الأنسب لاحتياجاتهم.

وأكدت أن إطلاق هذا الدليل يعزز موثوقية التعاملات في قطاع النقل بالحافلات، ويسهم في رفع مستوى السلامة وجودة الخدمات، إلى جانب تحسين تجربة تنقل المستفيدين داخل المملكة.

ودعت الهيئة الراغبين في الاستفادة من الدليل إلى زيارة الرابط المخصص عبر منصة ” لوجستي”.