النجمة يخسر أمام التعاون ويقترب من الهبوط

البلاد (جدة)
اقترب فريق النجمة من الهبوط ادوري الدرجة الأولى، بعدما خسر أمام التعاون 2-1، في ديربي القصيم الذي جمعهما مساء اليوم الخميس في بريدة، ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن.
انتهى الشوط الأول بتقدم التعاون بهدف نظيف سجله فيكتور فارغاس بالخطأ في مرماه بعد مرور 8 دقائق. وفي الشوط الثاني عزز التعاون تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 63 بواسطة مارين بينكوف.
ونجح النجمة في تضييق الفارق مع الدقيقة 84 عن طريق كاتيانو دي سوزا.
الفوز منح التعاون الانفراد بالمركز الخامس في ترتيب دوري روشن والوصول إلى النقطة 49.
وفي المقابل بات النجمة على أعتاب الهبوط بعد تلقي خسارة جديدة، وتذيل جدول الترتيب برصيد 11 نقطة.
