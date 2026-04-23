الريان القطري يتغلب على الشباب ويتوج بأبطال أندية الخليج

توج فريق الريان القطري بلقب بطولة أبطال أندية الخليج بعد تغلبه على فريق الشباب في المباراة النهائية بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب أحمد بن علي بالدوحة.
انتهى الشوط الأول بين الشباب والريان بالتعادل السلبي بدون أهداف، قبل أن يتمكن الفريق القطري من تسجيل ثلاثة أهداف في شوط المباراة الثاني.
وبعدها بدقيقتين نجح الريان في تسجيل أول أهدافه في الدقيقة 51، عن طريقة ديفيد غارسيا، قبل أن يعزز الكسندر ميتروفيتش هداف الهلال السابق النتيجة لمصلحة الريان بالثاني في الدقيقة 72. وأنهى ثلاثية الريان اللاعب غوديس في الدقيقة 78 من عمر اللقاء.
