الأمير فهد بن جلوي يشهد حفل افتتاح الألعاب الآسيوية الشاطئية في الصين “سانيا 2026”

شهد صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والأمين العام والرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز باعشن، مساء أمس الأربعاء، حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة، الذي أقيم على مسرح متنزه ياشا في مدينة سانيا الصينية، بحضور رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، ومستشارة الدولة في جمهورية الصين الشعبية شين يي تشين، ومحافظ مقاطعة هاينان رئيس اللجنة المنظمة لدورة سانيا 2026 ليو شياو مينغ، وعدد من المسؤولين والقيادات الرياضية الآسيوية.
وأُقيم الحفل في أجواء احتفالية مميزة، تخلله طابور عرض الوفود المشاركة، إلى جانب عدد من الفقرات الفنية والثقافية التي عكست روح القارة الآسيوية، وأبرزت الخصوصية الثقافية الصينية، إلى جانب الطابع الساحلي لمدينة سانيا وموروث مقاطعة هاينان، في لوحة احتفالية جسدت أجواء الفرح التي تميز الدورة.
وتقدّم لاعب فريق السعودية للجوجيتسو محمد بن حريمل الوفد السعودي في مسيرة اللاعبين، حاملًا العلم في مشهد عكس حضور المملكة في هذا المحفل القاري، وفخر الرياضيين السعوديين بتمثيل الوطن في الدورة.
وتنطلق اليوم الخميس، منافسات فريق السعودية في الدورة، بدايةً بمشاركة الجوجيتسو، فيما يخوض فريق السعودية لكرة القدم الشاطئية مواجهته أمام تايلاند ضمن منافسات دور المجموعات، إلى جانب خوض فريق السعودية لكرة الطائرة الشاطئية مواجهتين أمام فلسطين وقطر.