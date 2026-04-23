أمطار متنوعة على معظم مناطق المملكة

نبه المركز الوطني للأرصاد، لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار اليوم (الخميس) على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المركز، أن مناطق الأمطار تتضمن أجزاء من الشرقية والرياض والقصيم وحائل والحدود الشمالية والجوف، وكذلك تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأضاف أن الأمطار تكون من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران، مع عدم استبعاد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.