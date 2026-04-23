أمطار متنوعة على معظم مناطق المملكة
صحيفة البلاد      7 / ذو القعدة / 1447 هـ      23 أبريل 2026

البلاد (جدة)

نبه المركز الوطني للأرصاد، لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار اليوم (الخميس) على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المركز، أن مناطق الأمطار تتضمن أجزاء من الشرقية والرياض والقصيم وحائل والحدود الشمالية والجوف، وكذلك تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأضاف أن الأمطار تكون من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران، مع عدم استبعاد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

