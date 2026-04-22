ينطلق غداً ويتضمن جلسات حوارية وورش عمل.. ملتقى لتبني الابتكارات وتحقيق الأمن المائي والغذائي

البلاد (الرياض)

ينطلق ملتقى الابتكار السنوي 2026، برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، يوم غد الخميس، بمقر الوزارة في الرياض. يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أهمية تبني الابتكارات، وتوطين التقنيات الحديثة في منظومة “البيئة”؛ لتحقيق الأمن المائي والغذائي والاستدامة البيئية.

سيتضمن الملتقى استعراض أحدث ما توصلت إليه التقنيات في مجالات منظومة “البيئة” في المملكة، وتعزيز وتنمية المحتوى المحلي في القطاعات المختلفة، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي. كما سيشهد الملتقى إطلاق عدد من المبادرات في مجال البحث والابتكار، بالإضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الوزارة والجهات المشاركة.

في هذا السياق، سيتم تنظيم جلسات حوارية وتفاعلية وورش عمل متخصصة بمشاركة الخبراء والمختصين. يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أطلقت مؤخرًا مجموعة من المبادرات الخاصة ببناء وتطوير منظومة الابتكار؛ من أبرزها خارطة طريق تبني التقنيات، والتحالف السعودي لتقنيات الزراعة والغذاء، والمنصة الوطنية لاستشراف البحث والابتكار “نبراس”، بالإضافة إلى برنامج الملكية الفكرية وبرنامج البيئة التنظيمية التجريبية.