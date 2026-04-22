وسط تحركات دبلوماسية مكثفة.. باكستان تدعو لتمديد وقف إطلاق النار

دعت باكستان، أمس (الثلاثاء)، الولايات المتحدة وإيران إلى تمديد وقف إطلاق النار القائم بينهما لمدة أسبوعين، في خطوة تهدف إلى دعم المسار الدبلوماسي، وتجنب عودة التصعيد بين الجانبين، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الباكستانية.

وقالت الخارجية الباكستانية في بيان: إن وزير الخارجية إسحاق دار شدد خلال اجتماعه مع القائمة بأعمال السفارة الأميركية في إسلام آباد ناتالي إيه. بيكر على أهمية استمرار التواصل بين واشنطن وطهران، وضرورة بحث تمديد الهدنة الحالية بما يتيح مساحة إضافية للحوار.

وفي السياق ذاته، نقل مصدر رسمي باكستاني أن وفدي الولايات المتحدة وإيران وصلا إلى العاصمة إسلام آباد بشكل متزامن للمشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات، المقررة في وقت لاحق، مؤكداً عدم وجود معلومات رسمية حتى الآن بشأن قرار نهائي بتمديد وقف إطلاق النار.

في المقابل، أفادت مصادر باكستانية محلية بأن رئيس الوزراء شهباز شريف قد يعلن خلال اليوم تمديد الهدنة بين الجانبين، في حال التوصل إلى توافق خلال المشاورات الجارية، مشيرة إلى أن إسلام آباد تقدمت بطلب رسمي لتمديد وقف النار لأسبوعين إضافيين.

تأتي هذه التحركات الدبلوماسية في ظل استعدادات أمنية مشددة في العاصمة الباكستانية، التي تستضيف الجولة الثانية من المفاوضات الأمريكية – الإيرانية، وسط اهتمام إقليمي ودولي متزايد بمسار هذه المحادثات.

وبحسب ما نقلته شبكة “سي إن إن”، فإن الجولة الثانية من المفاوضات ستعقد صباح الأربعاء 22 أبريل في إسلام آباد، على أن يترأس الوفد الأميركي نائب الرئيس جي دي فانس، فيما يقود الوفد الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.

وكانت الجولة الأولى من المفاوضات بين الجانبين؛ قد عُقدت في 11 أبريل في العاصمة الباكستانية أيضاً، لكنها انتهت دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تسوية طويلة الأمد؛ بسبب استمرار الخلافات حول عدد من القضايا الجوهرية.

وتأمل باكستان- وفق مراقبين- أن يسهم تمديد وقف إطلاق النار في خلق بيئة أكثر استقراراً، تسمح بإحياء مسار التفاوض بين واشنطن وطهران، وتفادي أي تصعيد جديد في المنطقة.