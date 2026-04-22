وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية هولندا

6 / ذو القعدة / 1447 هـ      22 أبريل 2026

 

البلاد (الرياض)

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في الرياض اليوم، معالي وزير خارجية مملكة هولندا توم بيريندسن.

وجرى خلال الاستقبال استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية، وتجديد الجانب الهولندي إدانته للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على المملكة وعددٍ من دول المنطقة، إضافة إلى بحث جهود البلدين ومساعيهما المتواصلة في الحفاظ على أمن وسلامة الممرات المائية الدولية.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

