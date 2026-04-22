هيئة الطيران المدني تُكثّف استعداداتها لموسم حج 1447

البلاد (الرياض)
تواصل الهيئة العامة للطيران المدني تسخير إمكاناتها كافة استعدادًا لموسم حج 1447هـ، في إطار جهودها المتكاملة لضمان تقديم تجربة سفر مُيسّرة وآمنة لضيوف الرحمن، منذ لحظة وصولهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم، وفق أعلى المعايير العالمية.
وأكدت الهيئة جاهزيتها الكاملة لتعزيز كفاءة العمليات خلال الموسم، من خلال توفير أكثر من 3.1 مليون مقعد للرحلات القادمة والمغادرة، وتشغيل ما يزيد على 12 ألف رحلة جوية منتظمة وعارضة، عبر 6 مطارات رئيسية تشمل: مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، إضافة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار الطائف الدولي ومطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الدولي في ينبع؛ بما يعزز مرونة التشغيل ويضمن انسيابية الحركة الجوية.
وفي إطار تطوير منظومة خدمات الحج؛ أطلقت الهيئة عددًا من المبادرات النوعية، من أبرزها مبادرة “المسار المميز” التي تهدف إلى تحفيز مكاتب شؤون الحجاج والناقلات الجوية على الالتزام بالجداول الزمنية للتعاقدات؛ بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط المبكر للموسم.
كما أطلقت مبادرة “جائزة ملتزم” لتحفيز الناقلات الجوية على تحسين مستويات الأداء التشغيلي والتنظيمي، وتعزيز التنافسية بين مقدمي الخدمات بما ينعكس إيجابًا على تجربة الحاج.
كما أطلقت مبادرة “جائزة ملتزم” لتحفيز الناقلات الجوية على تحسين مستويات الأداء التشغيلي والتنظيمي، وتعزيز التنافسية بين مقدمي الخدمات بما ينعكس إيجابًا على تجربة الحاج.
وفي جانب الخدمات المقدمة للمسافرين، تواصل الهيئة دعم خدمة “مسافر بلا حقيبة”، التي حققت نجاحًا ملحوظًا خلال المواسم السابقة، حيث استفاد منها أكثر من 2.4 مليون مسافر، وجرى من خلالها نقل ما يزيد على 3.8 مليون حقيبة عبر نحو 7 آلاف رحلة؛ ما أسهم في تسهيل إجراءات السفر وتقليل زمن الانتظار داخل المطارات.
كما تولي الهيئة اهتمامًا خاصًا بالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، من خلال مبادرة “النقل المهيأ” في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، التي توفر حزمة من الخدمات المجانية النوعية، تشمل تسهيل إجراءات الوصول والتنقل داخل المطار، وتقديم وسائل مساندة متكاملة لضمان تجربة سفر مريحة وآمنة.
تأتي هذه الجهود ضمن منظومة عمل متكاملة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يعكس حرص المملكة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.