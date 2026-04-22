مذكرة تفاهم بين اتحاد الرياضات الإلكترونية والأكاديمية السعودية للترفيه لتطوير المواهب

محمد الجليحي (الرياض)

وقع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، مُمثلاً بالأكاديمية السعودية للرياضات الإلكترونية، مذكرة تفاهم مع الأكاديمية السعودية للترفيه وإدارة الفعاليات، بهدف إرساء إطار استراتيجي للتعاون في مجال تنمية وتطوير المواهب السعودية في قطاع الرياضات الإلكترونية وإدارة فعالياتها.

جرى توقيع الاتفاقية من قبل روان البتيري، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، والدكتور إيهاب أبوركبة، الرئيس التنفيذي للأكاديمية السعودية للترفيه وإدارة الفعاليات.



وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم الجهتان بتصميم وتنفيذ برامج مشتركة، تشمل دورات تدريبية متخصصة، وورش عمل، وندوات، وفرص تدريب عملي، بالإضافة إلى مبادرات توعوية لتسليط الضوء على المسارات الوظيفية والمهارية المتاحة ضمن منظومة الرياضات الإلكترونية والقطاعات المحيطة بها.

وتستند هذه الشراكة إلى جهود الأكاديمية السعودية للرياضات الإلكترونية في تمكين وتطوير الكفاءات الوطنية، بما يعزز جاهزيتها للانخراط في مسارات مهنية احترافية في قطاعي الألعاب والرياضات الإلكترونية.



وسيتم قيادة هذه المبادرات بواسطة متخصصين في الرياضات الإلكترونية وخبراء في إدارة الفعاليات، بما يكفل تزويد المشاركين بالمهارات التقنية والخبرة العملية على حد سواء.



كما تُركّز الشراكة على تعزيز الروابط مع المؤسسات التعليمية، وشبكات القطاع، والمجتمع المحلي لتوسيع نطاق المشاركة، وذلك في إطار طموحات المملكة العربية السعودية لتصبح مركزاً عالمياً للرياضات الإلكترونية. وتماشياً مع رؤية الأكاديمية السعودية للرياضات الإلكترونية، التي تم إطلاقها في أغسطس 2023، وشهدت تخريج أكثر من 1100 مشارك يمتلكون طموحات مهنية احترافية في الصناعة، سيعمل هذا التعاون الجديد على تعزيز وتمكين الفرص المتاحة للمواهب الصاعدة بشكل أكبر، من خلال توفير مسارات وظيفية واعدة في الرياضات الإلكترونية والمنظومة الأوسع لإدارة الفعاليات عبر المبادرات المشتركة.

وتسهم الأكاديمية السعودية للرياضات الإلكترونية في دعم هذه الجهود من خلال تطوير مسارات تدريبية متقدمة وبناء قاعدة مواهب مستدامة، بما يعزز جاهزية الكوادر الوطنية للمشاركة في الفعاليات الكبرى محلياً ودولياً، ويواكب النمو المتسارع للقطاع.



وفي هذا الصدد، علقت روان البتيري، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، قائلة:”تأتي هذه الشراكة بين الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والأكاديمية السعودية للترفيه وإدارة الفعاليات لدعم رؤيتنا الرامية إلى الارتقاء بالمشهد الاحترافي في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة. فمن خلال توفير فرص قيّمة للشباب لتطوير مهاراتهم واكتساب الخبرة، فإننا نسد الفجوة بين الموهبة والفرصة، وهو محور أساسي للاتحاد بينما نواصل بناء منظومة مزدهرة ومستدامة للرياضات الإلكترونية.”



من جانبه، أضاف الدكتور إيهاب أبوركبة، الرئيس التنفيذي للأكاديمية السعودية للترفيه وإدارة الفعاليات: “بصفتنا أول أكاديمية ترفيه معتمدة في الشرق الأوسط، فقد تأسست الأكاديمية السعودية للترفيه وإدارة الفعاليات بهدف تطوير الجيل القادم من المواهب السعودية في مجالات الترفيه والفعاليات. وتتيح لنا الشراكة مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية توسيع هذه المهمة مباشرةً لتشمل قطاع الرياضات الإلكترونية، وهو قطاع غني بالفرص الوظيفية والإبداعية الاستثنائية للشباب السعودي.”

تعكس هذه الشراكة التزام الجهتين بدفع عجلة تنمية رأس المال البشري، وتنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كدولة رائدة في صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية العالمية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: اضغط هنا.