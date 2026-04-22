كوادر وطنية شابة تُسهم في تنظيم نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة بجدة

تُسجّل الكوادر الوطنية الشابة حضورًا لافتًا في تنظيم وإدارة نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026 المقامة في مدينة جدة، بما يعكس تطور القدرات التنظيمية في المملكة في استضافة الأحداث الرياضية القارية.
وتعمل اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2027 السعودية على تمكين الشباب السعودي وصقل مهاراته في إدارة الفعاليات الرياضية الدولية وفق أعلى المعايير، من خلال إشراكهم في مختلف الجوانب التشغيلية، بما يسهم في بناء خبرات عملية تدعم تنظيم البطولات الكبرى.
ويشارك نحو (400) متطوع ومتطوعة في إدارة العمليات الميدانية، وتنظيم دخول الجماهير، وتنسيق العمل الإعلامي، إضافة إلى دعم الخدمات اللوجستية داخل الملاعب ومحيطها، في تجربة ميدانية تعزز جاهزية الكفاءات الوطنية في تنظيم المنافسات الرياضية.
ويأتي ذلك ضمن جهود تطوير رأس المال البشري في القطاع الرياضي، ورفع جاهزية الكوادر الوطنية لاستضافة البطولات القارية والدولية، وفي مقدمتها كأس آسيا 2027.
وتتجه الأنظار إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، الذي يستضيف يوم السبت المقبل المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا للنخبة، بين الأهلي السعودي، وماتشيدا زيلفيا الياباني.