شراكة بين المحركات السعودية و”إكستريم إتش” لدعم سباقات الهيدروجين في المملكة

البلاد (جدة)
أعلنت شركة رياضة المحركات السعودية، و”إكستريم إتش” اليوم، إبرام شراكة تجارية إستراتيجية، وذلك في إطار جهودهما المشتركة لتعزيز الابتكار في التقنيات المستدامة، وترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية بوصفها مركزًا عالميًا لرياضة المحركات.
وتُعد “إكستريم إتش” الجهة المنظمة لأول سباقات في العالم تعمل بالهيدروجين، وكأس العالم إكستريم إتش “FIA”، حيث يتنافس السائقون والسائقات في سباقات تمتد لثلاثة أيام، تقام في عدد من أكثر المواقع تحديًا على مستوى العالم.
ويجمع الجهتين تاريخ من التعاون المشترك، حيث كانت شركة رياضة المحركات السعودية شريكًا أساسيًا في السلسلة السابقة “إكستريم إي”، التي استضافت المملكة إحدى جولاتها الرئيسية وتستمر باستضافتها من خلال “إكستريم إتش”.
وستشهد هذه الشراكة تعاونًا وثيقًا بين شركة رياضة المحركات السعودية و”إكستريم إتش” لتعزيز الحضور التجاري لكأس العالم إكستريم إتش “FIA” داخل المملكة، مستفيدة من الخبرات المحلية الواسعة للشركة، والانتشار العالمي لإكستريم إتش، بما يفتح آفاقًا جديدة للشركاء والجهات المعنية والجماهير.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة رياضة المحركات السعودية المهندس منصور المقبل، أن استمرار تطور السباقات من الطاقة الكهربائية إلى الهيدروجين يعكس التزامًا مشتركًا بالابتكار، والمضي قدمًا نحو تطوير حلول مستدامة تخدم الأجيال القادمة، والتطلع إلى المرحلة المقبلة بطموحات أكبر بعد النجاح الذي حققته النسخة الافتتاحية من كأس العالم إكستريم إتش “FIA”.
وأكد أن الشراكة الإستراتيجية مع “إكستريم إتش”، تمثل خطوة مهمة نحو دعم الطاقة النظيفة، وتعزيز الابتكار النوعي، مشيرًا إلى أن المملكة ستواصل دورها الريادي في هذا المسار، والإسهام في رسم ملامح مرحلة جديدة من رياضة المحركات المستدامة.
من جهته، أوضح المدير التنفيذي لإكستريم إتش علي راسل، أن الشراكة الممتدة مع شركة رياضة المحركات السعودية تسعى لتأسيس قاعدة قوية خلال السنوات الماضية، مبديًا فخره بأن تكون “إكستريم إتش” جزءًا أساسيًا من منظومة رياضة المحركات في المملكة، لافتًا إلى أنه مع الانتقال إلى هذا العصر الجديد من طاقة الهيدروجين، ستسهم هذه الشراكة في إبراز إمكانات التقنيات المستدامة على المستوى العالمي.
يُذكر أن شركة رياضة المحركات السعودية تأسست في العام 2021 من قبل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، لتنظيم وتسويق مختلف فعاليات رياضة المحركات في المملكة، وهي كيان تجاري وتشغيلي متخصص تم إنشاؤه بهدف دمج جميع الأحداث المتعلقة برياضة المحركات في المملكة العربية السعودية تحت مظلة واحدة.
كما تضطلع الشركة اليوم بدور محوري في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة عالمية لرياضة المحركات من خلال محفظة متنوعة تشمل جائزة السعودية الكبرى “Formula 1 stc Saudi Arabian Grand Prix”، ورالي داكار، والفورمولا إي، وكأس العالم إكستريم إتش “FIA”، وسباق جدة جي تي، وبطولة العالم للراليات بطولة العالم للراليات “FIA”.
