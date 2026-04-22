شدد على ترسيخ الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.. السيسي يدعو لتعزيز المسار الدبلوماسي

البلاد (القاهرة)

رحّب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس (الثلاثاء)، بالهدنة الجارية في المنطقة لاحتواء التصعيد العسكري، معتبراً إياها خطوة إيجابية على طريق التهدئة وخفض التوترات، بما يفتح المجال أمام جهود سياسية أكثر فاعلية خلال المرحلة المقبلة. وشدد السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في القاهرة مع رئيس فنلندا ألكسندر ستوب، على أهمية استثمار هذه الهدنة في تعزيز المسار الدبلوماسي، بما يسهم في دعم فرص التوصل إلى حلول سلمية للأزمات القائمة، والحد من مخاطر اتساع رقعة الصراعات الإقليمية. وأكد الرئيس المصري ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين؛ من أجل دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة وانعكاسات تتجاوز حدودها الجغرافية. وفي سياق متصل، جدد السيسي موقف مصر الرافض للاعتداءات، التي تستهدف دول الخليج العربي وسائر الدول العربية، مؤكداً أن أمن الدول العربية، يُعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن القاهرة تواصل دعمها لاستقرار المنطقة. كما شدد على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، ورفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، أو فرض وقائع جديدة على الأرض، مع التأكيد على أهمية عدم صرف الانتباه عن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة والضفة الغربية. وتطرق الرئيس المصري إلى تطورات الأوضاع في عدد من دول المنطقة؛ من بينها لبنان وليبيا والسودان، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها مصر بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين؛ لدعم التوصل إلى وقف إطلاق النار في السودان، وتخفيف الأعباء الإنسانية المتزايدة. وأكد السيسي أن الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه يمثل“خطاً أحمر” بالنسبة للأمن القومي المصري، مع رفض أي محاولات لتقسيم البلاد، أو إنشاء كيانات موازية. كما تناولت المباحثات بين الجانبين المصري والفنلندي ملفات التعاون الثنائي، والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، حيث أكد السيسي أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع الجانب الأوروبي، مشيراً إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه فنلندا في دعم هذا المسار وتطويره. من جانبه، أعرب الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب عن تقديره لزيارة مصر، مؤكداً حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية، والارتقاء بها في مختلف المجالات، إضافة إلى استمرار التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.