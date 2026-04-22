رئيس الجمهورية العربية السورية يغادر جدة

غادر جدة اليوم، فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية.
وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والمستشار بالديوان الملكي خالد بن فريد حضراوي، ونائب أمين محافظة جدة المهندس علي بن محمد القرني، والقائم بأعمال السفارة السورية لدى المملكة السفير محسن مهباش، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.
