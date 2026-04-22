خلال لقاء بجمعية الثقافة والفنون في الدمام.. إبراهيم الحجاج: الفن السعودي انتقل للعالمية.. ومواهبنا واعدة

أكد الممثل إبراهيم الحجاج، أن ما يشهده قطاع الثقافة والترفيه في المملكة من دعم غير مسبوق، من القيادة الرشيدة- حفظها الله- والرؤية الحكيمة التي أسهمت في نقل الفنون السعودية إلى مصاف العالمية، وفتحت آفاقًا واسعة أمام المحترفين والمواهب الشابة لصناعة محتوى إبداعي قادر على المنافسة دوليًا.

وشدد الحجاج على أهمية المواهب وما نعيشه من ( زحام من النعم الفنية ) التي تقدم في مختلف مناطق المملكة من مهرجانات وورش تدريبية يؤدي دورًا محوريًا في التأهيل والتدريب والتثقيف، مؤكدًا أن حجم الدعم الذي يحظى به المسرح والدراما وصناعة الأفلام اليوم “غير مسبوق”، وأضاف: فتح لنا هذا الدعم أبوابًا لم نكن نحلم بها. المستقبل أجمل، والشباب السعودي هو بطل المرحلة القادمة.

جاء ذلك خلال لقاء الحجاج بمناسبة اليوم العالمي للفن، الذي نظمته جمعية الثقافة والفنون بالدمام ضمن مبادرة ” الشريك الأدبي”، مساء أمس الثلاثاء ٢١ أبريل ، وأوضح أن الشباب السعودي يعيش مرحلة ذهبية، لافتًا إلى أن العديد من الحملات الإعلانية التي شارك فيها أُنجزت بإخراج كوادر سعودية شابة، بمستوى احترافي يضاهي ما يقدمه صناع المحتوى عالميًا، مضيفاً أن الرؤية البصرية لدى الشباب السعودي أصبحت ناضجة، وطريقتهم في السرد مختلفة، وهو ما دفع العديد من الجهات الحكومية والخاصة للاعتماد عليهم، نحن أمام جيل يفهم الصورة، ويملك أدوات التقنية والخيال.

وفي حديثه عن الكوميديا، شدد الحجاج على صعوبة الكوميديا في الأعمال، مشيراً إلى الأعمال الرمضانية خلال الستة مواسم الماضية، كان لها دور فاعل في تهذيب الموهبة الفنية، التي تتطلب ذكاء وملاحظة دقيقة وحذرا شديدا، والفن ليس خفيفًا كما يُتصوره البعض، وقال: الجمهور بشكل عام يبحث عن ما يشبهه، سواء ضحكة صادقة أو دمعة كاذبة.

وعن رأيه في الأعمال الخليجية الرمضانية، قال: هناك أعمال مميزة، وأخرى تحتاج إلى تطوير، لكن الأهم هو الابتعاد عن التهريج، ونسخ الأعمال غير المحلية، والثقة في الكاتب المحلي والمنتج المحلي.

وعن علاقته بجمعية الثقافة والفنون بالدمام، أكد أنها تمثل بيته الأول، وكان لها دور كبير في تشكيل بداياته الفنية، مضيفًا: الجمعية مستمرة في تقديم مبادرات مسرحية وفنية، وتفتح أبوابها للشباب، ووجود مثل هذه المؤسسات هو ما يصنع الاستمرارية في ولادة مواهب المشهد الفني.

وتطرق الحجاج إلى أهمية تجربة المسرح لأي ممثل، مشيراً الى أن كل الممثلين العظماء في العالم هم بالأساس مسرحيون، معتبرًا أن المسرح يهذب الممثل ويثري التجربة الأدائية ويمنح الحضور والثقة، وهذا العام خضت تجربة الجمع بين عمل تلفزيوني وآخر مسرحي في وقت واحد، وكان تحديًا جميلًا؛ فالمسرح يبقيني حيًا كممثل، بينما تفتح لي الدراما أبوابًا جديدة.

واختتم حديثه بالإشارة إلى بداياته الفنية، موضحًا أنه انطلق من مساحات بسيطة، جمع فيها بين العزف والتمثيل والكوميديا، وقال: “العزف علّمني الإيقاع، والتمثيل علّمني الصدق، والكوميديا علّمتني كيف أكون قريبًا من الناس، مختتماً بالشكر الجزيل للقائمين على هذه النهضة الفنية والثقافية وما يقدم في سبيل تحقيق الرؤية والاهتمام بالأجيال الفنية والثقافية التي صنعت تاريخ ومسيرة جعلت من بلادنا حلم للجميع ، بفضل الله ثم بفضل ماتقوم به وزارة الثقافة والهيئة العامة للترفيه، ولعل أبرز ماقدر وأحدث هذه المشاريع ” جامعة الرياض للفنون”.