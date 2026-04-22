ترمب يعلن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
6 / ذو القعدة / 1447 هـ 22 أبريل 2026
البلاد (وكالات) أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مساء اليوم، تمديد اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران؛ في خطوة تهدف إلى إعطاء مساحة إضافية للجهود الدبلوماسية. وقال ترمب في تصريح صحفي: "قررنا تمديد وقف إطلاق النار بانتظار تقديم إيران لمقترحها النهائي، وحتى تستكمل المناقشات مسارها للوصول إلى حسم بطريقة أو بأخرى". يذكر أن الولايات المتحدة وإيران قد توصلتا قبل أسبوعين في العاصمة الباكستانية إسلام آباد إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار مدة 14 يومًا غير أن المباحثات لم تفض إلى أي تقدم ملحوظ.