بعد غياب 28 عامًا.. سعود عبدالحميد يقود لانس لنهائي كأس فرنسا

قاد النجم الدولي السعودي سعود عبدالحميد فريق لانس الفرنسي لبلوغ نهائي كأس فرنسا بعد غياب دام 28 عامًا، عقب تحقيقه فوزًا عريضًا ومستحقًا على نظيره تولوز بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وشهدت المواجهة التي احتضنها ملعب “بولار دولولي” سيطرة كاملة لأصحاب الأرض الذين لم يمنحوا ضيفهم أي فرصة للدخول في أجواء اللقاء، ليؤكد رفاق سعود عبدالحميد تفوقهم الميداني وطموحهم الكبير في حصد اللقب المحلي هذا الموسم.