بعد غياب 28 عامًا.. سعود عبدالحميد يقود لانس لنهائي كأس فرنسا

قاد النجم الدولي السعودي سعود عبدالحميد فريق لانس الفرنسي لبلوغ نهائي كأس فرنسا بعد غياب دام 28 عامًا، عقب تحقيقه فوزًا عريضًا ومستحقًا على نظيره تولوز بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.
وشهدت المواجهة التي احتضنها ملعب “بولار دولولي” سيطرة كاملة لأصحاب الأرض الذين لم يمنحوا ضيفهم أي فرصة للدخول في أجواء اللقاء، ليؤكد رفاق سعود عبدالحميد تفوقهم الميداني وطموحهم الكبير في حصد اللقب المحلي هذا الموسم.
فرض لانس إيقاعه الهجومي منذ الدقائق الأولى وسط تنظيم دفاعي محكم قاده سعود عبدالحميد وزملائه، مما سمح للفريق بشن هجمات متتالية هزت شباك تولوز في مناسبات عديدة.
وبهذا الانتصار الكبير، يضرب لانس بقيادة سعود عبدالحميد موعدًا في المشهد الختامي لبطولة الكأس، منتظرًا حسم هوية الطرف الثاني للنهائي بين نيس وستراسبورغ، التي تقام مساء اليوم الأربعاء.
مهرجان أهداف
بدأ مهرجان الأهداف مبكرًا في الدقيقة 9 عن طريق فلوريان توفان الذي ترجم ركلة جزاء بنجاح في شباك تولوز، قبل أن يعزز ألان ماكسيمين التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 18.
ورغم محاولات تولوز للعودة في اللقاء بعد تقليص الفارق عبر سانتياغو هيدالغو في الدقيقة 21، إلا أن رد لانس كان حاسمًا؛ حيث أضاف ماثيو أودول الهدف الثالث في الدقيقة 35، ليختتم أدريان توماسون الرباعية في الدقيقة 74، منهيًا آمال الضيوف تمامًا في العودة بالنتيجة.
عكست لغة الأرقام سيطرة لانس التامة على مجريات اللعب بنسبة استحواذ بلغت 63%، حيث سدد الفريق 9 كرات على المرمى سجل منها 4 أهداف.
في المقابل، اكتفى تولوز بتسديدة وحيدة بين القائمين والعارضة طوال 90 دقيقة، بينما أظهر لانس دقة عالية في التمرير وصلت إلى 88% بإجمالي 500 تمريرة ناجحة.
