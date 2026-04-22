الرياضة

النصر يقسو على الأهلي القطري بخماسية ويتأهل لنهائي كأس آسيا 2

صحيفة البلاد      6 / ذو القعدة / 1447 هـ      22 أبريل 2026

البلاد (جدة)

في سهرة كروية، أمتع فريق النصر عشاقه، واستعرض عضلاته الفنية أمام نظيره الأهلي القطري، وأمطر شباكه بخماسية مقابل هدف؛ في اللقاء الذي جرى بينهما مساء الأربعاء على نادي الوصل الإماراتي؛ ليحجز مقعده في نهائي دوري أبطال آسيا 2 موسم 2025-2026.

بدأ الأهلي القطري اللقاء بقوة، وسجل مبكرًا، إلا أن رونالدو ورفاقه انتفضوا؛ ليحولوا قبل نهائي منطقة الغرب إلى عرض كروي من طرف واحد، ليضربوا موعدًا ناريًا مع غامبا أوساكا الياباني في النهائي المرتقب؛ حيث نجح الأهلي القطري في مباغتة النصر بهدف مبكر عن طريق اللاعب سيكو يانساني في الدقيقة 11؛ ليشعل الهدف حماس لاعبي النصر؛ فبعد دقيقتين فقط، وتحديداً في الدقيقة 13، أعاد النجم كينجسلي كومان الأمور لنصابها بهدف التعادل، معلناً بداية رحلة السيطرة المطلقة.

فرض النصر إيقاعه السريع فوق بساط زعبيل، ونجح أنجيلو جابرييل في ترجمة الأفضلية بهدف ثانٍ في الدقيقة 23. وفي الدقيقة (45+7)، عاد كومان ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه.


وفي الشوط الثاني، واصل النجم الفرنسي تألقه بتوقيع الهاتريك في الدقيقة 64، قبل أن يختتم البديل عبدالله الحمدان مهرجان الأهداف في الدقيقة 79 بتسديدة متقنة، ليؤكد تفوق النصر الكاسح.

وكان النصر قد تصدر المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة (18 نقطة) من 6 انتصارات. وفي دور الـ16، تجاوز أركاداج التركماني بنتيجة 2-0 بمجموع المباراتين. وفي ربع النهائي تفوق على الوصل الإماراتي برباعية نظيفة (4-0).

بهذا الفوز، يترقب عشاق النصر المواجهة المنتظرة أمام غامبا أوساكا الياباني، الذي حسم تأهله عن منطقة الشرق بعد إقصاء بانكوك يونايتد التايلاندي (3-1) بمجموع المباراتين.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *