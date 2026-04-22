النصر يقسو على الأهلي القطري بخماسية ويتأهل لنهائي كأس آسيا 2

في سهرة كروية، أمتع فريق النصر عشاقه، واستعرض عضلاته الفنية أمام نظيره الأهلي القطري، وأمطر شباكه بخماسية مقابل هدف؛ في اللقاء الذي جرى بينهما مساء الأربعاء على نادي الوصل الإماراتي؛ ليحجز مقعده في نهائي دوري أبطال آسيا 2 موسم 2025-2026.
بدأ الأهلي القطري اللقاء بقوة، وسجل مبكرًا، إلا أن رونالدو ورفاقه انتفضوا؛ ليحولوا قبل نهائي منطقة الغرب إلى عرض كروي من طرف واحد، ليضربوا موعدًا ناريًا مع غامبا أوساكا الياباني في النهائي المرتقب؛ حيث نجح الأهلي القطري في مباغتة النصر بهدف مبكر عن طريق اللاعب سيكو يانساني في الدقيقة 11؛ ليشعل الهدف حماس لاعبي النصر؛ فبعد دقيقتين فقط، وتحديداً في الدقيقة 13، أعاد النجم كينجسلي كومان الأمور لنصابها بهدف التعادل، معلناً بداية رحلة السيطرة المطلقة.
فرض النصر إيقاعه السريع فوق بساط زعبيل، ونجح أنجيلو جابرييل في ترجمة الأفضلية بهدف ثانٍ في الدقيقة 23. وفي الدقيقة (45+7)، عاد كومان ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه.
وفي الشوط الثاني، واصل النجم الفرنسي تألقه بتوقيع الهاتريك في الدقيقة 64، قبل أن يختتم البديل عبدالله الحمدان مهرجان الأهداف في الدقيقة 79 بتسديدة متقنة، ليؤكد تفوق النصر الكاسح.
وكان النصر قد تصدر المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة (18 نقطة) من 6 انتصارات. وفي دور الـ16، تجاوز أركاداج التركماني بنتيجة 2-0 بمجموع المباراتين. وفي ربع النهائي تفوق على الوصل الإماراتي برباعية نظيفة (4-0).
بهذا الفوز، يترقب عشاق النصر المواجهة المنتظرة أمام غامبا أوساكا الياباني، الذي حسم تأهله عن منطقة الشرق بعد إقصاء بانكوك يونايتد التايلاندي (3-1) بمجموع المباراتين.
الأهلي يسجل الهدف الأول عن طريق عمر سيكو في الدقيقة 10
#النصر 0 × 1 #الأهلي
النصر يعود سريعا ويسجل هدف التعادل عن طريق كينجسلي كومان في الدقيقة 12.
#النصر 1 × 1 #الأهلي
انجيلو يسجل الهدف الثاني ويمنح التقدم للنصر في الدقيقة 23
#النصر 2 × 1 #الأهلي
كومان يسجل الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 45+7.
#النصر 3 × 1 #الأهلي
كومان يسجل الهاتريك ويمنح النصر الهدف الرابع في الدقيقة 64
#النصر 4 × 1 #الأهلي
عبدالله الحمدان يسجل الهدف الخامس للنصر في الدقيقة 80
#النصر 5 × 1 #الأهلي
