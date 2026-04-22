“المنتدى السعودي للإعلام” يُطلق “رابطة سفراء الإعلام”2027

البلاد (الرياض)
عقد المنتدى السعودي للإعلام ورشة عمل إبداعية تحت عنوان “سفراء الإعلام.. آفاق جديدة”، شهدت إطلاق “رابطة سفراء الإعلام” كمنصة نوعية تجمع مخرجات المبادرة لتعزيز القيم الإعلامية المهنية.
وأكد رئيس المنتدى السعودي للإعلام محمد فهد الحارثي، أنه في كل عام يجدد المنتدى التزامه الراسخ بأن يكون المنصة الرائدة التي ترسم ملامح المستقبل، من خلال الاستماع لآراء الجيل القادم من الإعلاميين الشباب واستثمار أفكارهم الواعدة وتنمية مخيلتهم الإبداعية، وقال: “نؤمن بأن دورنا لا يتوقف عند نقل المعرفة فحسب، بل يمتد لتعزيز الأثر وتعميق الجذور المعرفية لدى جيل يمتلك الشغف والريادة”.
وأوضح أن “رابطة سفراء الإعلام” تمثل المظلة الجامعة التي توحد مخرجات المبادرات تحت إطار واحد يتسم بالتطور المستمر والاستدامة، بما يلبي الطموحات المتنامية للقطاع، مؤكدًا أن السفراء هم المحرك الحقيقي للابتكار والوقود الذي يغذي الإبداع داخل المبادرة.
وتهدف رابطة سفراء الإعلام إلى استقطاب الأفكار الابتكارية بمشاركة واسعة من خريجي النسخ السابقة والقادمة، وتسعى إلى رسم ملامح مستقبل المبادرة في النسخ القادمة من المنتدى، وتعزيز وتمكين المواهب الإعلامية الشابة في المملكة، إلى جانب دعم التواصل والتعاون الفعّال بين العاملين في القطاع الإعلامي.
وتركز الرابطة على ترسيخ مفهوم الاستدامة في العمل الإعلامي، من خلال تحويل مخرجات المبادرة من طاقات فردية إلى منظومة عمل مستمرة، عبر تأهيل الطلبة ليكونوا فرق عمل فاعلة حاليًا ومستقبلًا، تسهم في تطوير مشاريع المنتدى واستمرارية أثره لسنوات قادمة، بما يعزز التكامل بين الأجيال، ويضمن بناء قاعدة إعلامية وطنية متجددة.