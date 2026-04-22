“الداخلية” تدعو للإبلاغ عن كل من ينقل مخالفي أنظمة الحج

أعلنت وزارة الداخلية أن غرامة مالية تصل إلى (100,000) ريالٍ ستُطبق بحق كل من ينقل حاملي تأشيرات الزيارة، بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ(14) من شهر ذي الحجة، ومصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة.
وأهابت وزارة الداخلية بالجميع للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام (1447 هـ) والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وأكدت أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.
