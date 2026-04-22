اختتام بطولة المناطق السابعة للبولينغ في جدة

البلاد (جدة)
اختُتمت اليوم، في مدينة جدة منافسات بطولة المناطق السابعة للبولينغ، التي نظمها الاتحاد السعودي للبولينغ، واستضافتها صالة بولينغ سيتي، بمشاركة (64) لاعبًا و(26) لاعبة من مختلف الجنسيات، على مدى ثلاثة أيام، وسط حضور تنافسي لافت ومستويات فنية متقدمة.
وأسفرت منافسات فئة الرجال، التي أُقيمت على يومي 20 و21 أبريل، عن تتويج اللاعب عبدالمجيد العصلاني بالمركز الأول، فيما حلَّ الفلبيني إيريك كولوما في المركز الثاني، وألفي بالبدو في المركز الثالث، بعد مواجهات اتسمت بالقوة والتقارب في النتائج.
وكانت البطولة قد شهدت في يومها الأول إقامة منافسات فئة السيدات، التي اختُتمت بتتويج نينا ريفيرا بالمركز الأول، تلتها جانيت اليقرو في المركز الثاني، فيما جاءت أماني الغامدي في المركز الثالث، في تأكيد على تنوع مستويات المشاركة وحضورها التنافسي.
تأتي هذه البطولة ضمن جهود الاتحاد السعودي للبولينغ لتعزيز انتشار اللعبة ورفع مستوى التنافس بين اللاعبين، إلى جانب اكتشاف المواهب وصقلها، بما يسهم في دعم مسيرة الرياضة السعودية، وتعزيز حضورها في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
وشهدت البطولة تنظيمًا متكاملًا عكس تطور استضافة الفعاليات الرياضية في المملكة، في ظل الإقبال المتزايد على رياضة البولينغ، وما تحظى به من اهتمام متنامٍ على مستوى اللاعبين والجمهور.