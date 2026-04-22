إشراف وزارة الطاقة.. “المشتري الرئيس” تفتح باب التأهُّل للمنافسة على المجموعة الثانية لمشروعات أنظمة تخزين الطاقة بتقنية البطاريات

البلاد (الرياض)
تحت إشراف وزارة الطاقة، أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة “المشتري الرئيس” عن فتح باب التأهُّل للمنافسة على المجموعة الثانية لمشروعات أنظمة تخزين الطاقة بتقنية البطاريات، وتتضمن المجموعة الثانية ستة مشروعات تخضع في تطويرها لنموذج البناء والتملك والتشغيل (BOO)، حيث يمتلك التحالف الفائز بكل مشروع من هذه المشروعات نسبة 100% من شركة المشروع التي تُؤسس لتطوير وتشغيل مشروع تخزين الطاقة المستقل (ISP).
وستوقّع كلُّ شركة مشروع اتفاقية خدمة تخزين الطاقة مع “المشتري الرئيس”.
وتشمل المشروعات -التي تبلغ قدرتها الإجمالية 3000 ميجاواط ومدة تخزين 4 ساعات، وبسعة إجمالية تبلغ 12,000 ميجاواط ساعة- كلًّا من: مشروع سمحة لتخزين الطاقة بتقنية البطاريات، في منطقة القصيم، بقدرة تبلغ 500 ميجاواط وسعة تبلغ 2000 ميجاواط – ساعة، ومشروع الليث لتخزين الطاقة بتقنية البطاريات، في منطقة مكة المكرمة، بقدرة تبلغ 500 ميجاواط وسعة تبلغ 2000 ميجاواط – ساعة، ومشروع الحناكية لتخزين الطاقة بتقنية البطاريات، في منطقة المدينة المنورة، بقدرة تبلغ 500 ميجاواط وسعة تبلغ 2000 ميجاواط – ساعة، ومشروع خليص لتخزين الطاقة بتقنية البطاريات، في منطقة مكة المكرمة، بقدرة تبلغ 500 ميجاواط وسعة تبلغ 2000 ميجاواط – ساعة، ومشروع الصداوي لتخزين الطاقة بتقنية البطاريات، في المنطقة الشرقية، بقدرة تبلغ 500 ميجاواط وسعة تبلغ 2000 ميجاواط – ساعة، ومشروع عشيرة لتخزين الطاقة بتقنية البطاريات، في منطقة مكة المكرمة، بقدرة تبلغ 500 ميجاواط وسعة تبلغ 2000 ميجاواط – ساعة.
وضمن عملية التأهيل الحالية لمشروعات تخزين الطاقة، قامت الشركة السعودية لشراء الطاقة “المشتري الرئيس” بفتح باب التأهيل لمشروعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة المستقبلية، التي ستطرح في وقت لاحق.
وتأتي هذه المشروعات تحت مظلة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة (NREP) الذي يهدف إلى زيادة سعات الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة ضمن مزيج الطاقة لتصل إلى نحو 50% بحلول عام 2030، وذلك حسب نمو الطلب على الكهرباء.
وللمزيد من المعلومات عن مشروعات أنظمة تخزين الطاقة بتقنية البطاريات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: https://powersaudiarabia.com.sa.
