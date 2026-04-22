أمير المنطقة الشرقية يدشّن المرحلة الثانية من مبادرة صيانة 100 مسجد بمحافظة الخبر

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء، المرحلة الثانية من مبادرة صيانة 100 مسجد بمحافظة الخبر، التابعة لجمعية العناية بالمساجد بالمنطقة الشرقية.

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن ما توليه الدولة “أيدها الله” من عناية واهتمام بالمساجد يأتي امتداداً لرسالتها الراسخة في خدمة بيوت الله، وحرصها على تهيئتها وصيانتها والعناية بها بما يوفر للمصلين الأجواء المناسبة لأداء عباداتهم بكل يسر وطمأنينة، مشيراً سموه إلى أن دعم مثل هذه المبادرات يعزز من تكامل الجهود المجتمعية في المحافظة على المساجد والارتقاء بخدماتها.

وقدّم رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن بن سليمان الضلعان لسمو أمير المنطقة الشرقية عرضاً عن المرحلة الثانية من مبادرة صيانة 100 مسجد بمحافظة الخبر، امتداداً للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى التي شملت صيانة 100 مسجد، واستفاد منها أكثر من 56,000 مصلٍ، فيما تستهدف المرحلة الثانية صيانة 100 مسجد، وتشمل أعمال الترميم والصيانة والعناية الشاملة، وتستمر حتى 19 مايو 2027م، استكمالاً لمسيرة العناية ببيوت الله، كما أشار إلى أن الجمعية حققت نسبة 96% في الحوكمة، وهو ما يعكس مستوى عالياً من الالتزام والشفافية والكفاءة في إدارة المشاريع.

ورفع الضلعان الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه، مؤكداً استمرار الجمعية في خدمة بيوت الله وفق أعلى معايير الجودة والإتقان، وبالشراكة مع الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات، بما يسهم في توفير بيئة مناسبة للمصلين وتعزيز أثر هذه المبادرات النوعية.