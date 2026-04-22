أمير الرياض يرعى تخريج المرحلة الثالثة من مشاريع حاضنة الرياض للأعمال

البلاد (الخرج)
رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بالمدينة الجامعية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في محافظة الخرج مساء اليوم، تخريج المرحلة الثالثة من مشاريع حاضنة الرياض للأعمال في دورتها الثانية 2025 – 2026، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، ورئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز التميم.
وقدم سمو الأمير فيصل بن بندر التهنئة لخريجي المرحلة الثالثة من مشاريع حاضنة الرياض للأعمال في دورتها الثانية 2025-2026، مؤكدًا سموه أهمية الابتكار والتطوير.
وأعرب سموه عن تمنياته بالتوفيق لخريجي مشاريع الحاضنة، منوهًا بأهمية تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق ما فيه خير الوطن والمجتمع.
وتعد حاضنة الرياض إحدى المبادرات التنموية التي تهدف إلى دعم ريادة الأعمال وهي أحد مشاريع برنامج صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للإنماء الاجتماعي “إنماء وتمكين”.
ويهدف برنامج صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للإنماء الاجتماعي “إنماء وتمكين” إلى تمكين رواد الأعمال من تطوير أفكارهم، وبناء القدرات في الجوانب المالية والتسويقية، وتقديم الإرشاد والدعم الفني، وتعزيز الوصول إلى المستثمرين والأسواق.
وتتضمن مجالات الأفكار في البرنامج التطبيقات الإلكترونية، والنقل والتوصيل، والصحة، والصناعة، والأغذية، والتجارة الإلكترونية، وتشمل مجالات التدريب تطوير المهارات الإدارية، وتحليل السوق، والتسويق، وبناء وابتكار نموذج العمل، وخطط التنفيذ، والملكية الفكرية.
وتستهدف حاضنة الرياض أصحاب الأفكار الريادية الراغبين في بدء مشاريعهم وأصحاب التجارب السابقة في ريادة الأعمال.
يذكر أن مشروع حاضنة الرياض للأعمال استقبل خلال 2025 – 2026 أكثر من 124 متقدمًا و100 مشارك في معسكر الأفكار، و25 مؤهلة و20 مشروعًا محتضنًا، من محافظات (الخرج، الدلم، حوطة بني تميم، الحريق، الأفلاج، وادي الدواسر، السليل، الرين).
