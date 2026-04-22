أكثر من 32 ألف أسرة سكنت مسكنها الأول خلال الربع الأول من 2026

البلاد (الرياض)
أعلنت وزارة البلديات والإسكان أن 32,983 أسرة سكنت مسكنها الأول خلال الربع الأول من عام 2026، ضمن جهودها المستمرة لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم، وتوفير الحلول السكنية المتنوعة للأسر المستحقة في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الأسر المستفيدة من خدمات الدعم السكني خلال الفترة ذاتها بلغ 23,222 أسرة سعودية، بما يعكس استمرار وتيرة التمكين السكني وتسريع إجراءات التملك، عبر منظومة متكاملة من البرامج والحلول التمويلية والسكنية.
وبيّنت أن إجمالي العقود المدعومة للمستفيدين منذ إطلاق برنامج سكني في عام 2017 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2026 بلغ 1,028,673 عقدًا للأسر السعودية في مختلف مناطق المملكة، في مؤشر يعكس الأثر التراكمي للبرنامج في تعزيز فرص التملك ورفع نسب تملك المساكن.
وأشارت الوزارة إلى أن منطقة الرياض استحوذت على الحصة الأعلى من إجمالي العقود المدعومة بواقع 273,856 عقدًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ213,069 عقدًا، ثم المنطقة الشرقية بـ163,455 عقدًا، ما يعكس اتساع نطاق الاستفادة وتنامي الطلب السكني في المناطق الرئيسة بالمملكة.
وأكدت أن برنامج سكني يواصل تقديم باقة متنوعة من الحلول السكنية، تشمل الوحدات الجاهزة، والوحدات تحت الإنشاء، ضمن مشاريع البيع على الخارطة، إضافة إلى منتج البناء الذاتي والأراضي السكنية، بما يوفر خيارات متعددة تتناسب مع احتياجات الأسر السعودية ورغباتها.
وأضافت الوزارة أن المشاريع السكنية المنفذة بالشراكة مع المطورين العقاريين، إلى جانب الحلول التمويلية المقدمة بالتكامل مع الجهات التمويلية والبنوك، أسهمت في تعزيز المعروض السكني وتوسيع قاعدة التملك، ضمن منظومة متكاملة تدعم نمو القطاع السكني واستدامته.
وأكدت وزارة البلديات والإسكان استمرارها في تعزيز المعروض السكني وإطلاق المزيد من المشاريع والخيارات السكنية بالشراكة مع القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، بما يسهم في تلبية احتياجات الأسر السعودية وتحقيق التوازن في السوق العقاري.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجهود أسهمت في رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 66.24% بنهاية عام 2025، في تقدم مستمر نحو مستهدف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 الرامي إلى الوصول بنسبة التملك إلى 70%.