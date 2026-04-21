وفد أمريكي إلى باكستان وسط تصاعد التوتر مع إيران

تتجه الأنظار إلى إسلام آباد خلال الأيام المقبلة في ظل استعداد وفد أمريكي للتوجه إلى باكستان لاستئناف جولة جديدة من المفاوضات مع إيران، في وقت تربط طهران مشاركتها برفع الحصار الأمريكي المفروض على موانئها.

تأتي الخطوة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال وفد إلى إسلام آباد، قبل انتهاء مهلة وقف إطلاق النار الذي ينتهي يوم الأربعاء.

وتصاعد التوتر بين الجانبين عقب سيطرة البحرية الأمريكية على سفينة شحن إيرانية، قالت واشنطن: إنها حاولت كسر الحصار، فيما أكدت إيران أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا واضحًا للهدنة وترافق ذلك مع توقف شبه كامل لحركة الملاحة في مضيق هرمز، ما انعكس ارتفاعًا في أسعار النفط وتراجعًا في الأسواق العالمية.

في سياق متصل، تتواصل الجهود الأمريكية لرعاية محادثات بين لبنان وإسرائيل بعد وقف هش لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، إذ أعلنت واشنطن استضافة جولة جديدة من المفاوضات يوم الخميس.