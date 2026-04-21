وزارة الصناعة تؤكد الدور المتنامي للمرأة في التنمية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الصناعة

البلاد (الرياض)
أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الصناعة الموافق 21 أبريل، الدور المتنامي للمرأة في مسيرة التنمية الصناعية، مشيرةً إلى أن اعتماد هذا اليوم رسميًا جاء خلال المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، الذي عُقد في مدينة الرياض برئاسة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف العام الماضي، في خطوة تعكس توافقًا دوليًا على أهمية تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الصناعي.
وأوضحت الوزارة أن تخصيص يوم عالمي للمرأة في الصناعة يأتي في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تمكين المرأة في القطاع الصناعي، وتسليط الضوء على إسهاماتها في سلاسل القيمة الصناعية، ودعم السياسات والمبادرات التي تسهم في توسيع مشاركتها في مختلف الأنشطة الصناعية، بما يعزز تنافسية القطاع الصناعي عالميًا.
وبيَّـنت أن اليوم العالمي للمرأة في الصناعة يمثل محطة دولية لتجديد الالتزام بدعم مشاركة المرأة في القطاع الصناعي وتعزيز حضورها في مسيرة التحول الصناعي، بوصفه فرصة لإبراز إسهاماتها في دعم الابتكار وتحسين كفاءة الإنتاج، وبناء منظومات صناعية أكثر استدامة وتنافسية.
وأشارت الوزارة إلى أن المملكة تواكب هذا التوجه من خلال تبني برامج نوعية لتأهيل وتمكين الكوادر النسائية في القطاع الصناعي، حيث شهدت السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في أعداد النساء العاملات في القطاع نتيجة تطوير برامج التدريب والتأهيل الفني، وتوسيع فرص العمل في الصناعات ذات القيمة المضافة.
وتعمل الوزارة على تطوير برامج تدريب وتأهيل تخصصية تستهدف رفع كفاءة الكوادر النسائية في المجالات الفنية والصناعية، إلى جانب دعم المبادرات التي تعزز حضور المرأة في التخصصات الصناعية المتقدمة، وتمكينها من أداء أدوارها في مختلف مراحل العملية الإنتاجية.
وأكدت الوزارة أن اليوم العالمي للمرأة في الصناعة يعكس التزام المملكة بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تمكين المرأة في القطاع الصناعي، وتعزيز حضورها كشريك رئيس في مسيرة التنمية الصناعية المستدامة.
// انتهى //
// انتهى //