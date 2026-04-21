“هيئة المسرح” تفتح باب التسجيل لتكوين فرقة للفنون الأدائية التقليدية

أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية عن فتح باب التسجيل لتكوين فرقة للفنون الأدائية التقليدية، بهدف تطوير قطاع الفنون الأدائية في المملكة وتعزيز حضوره بأساليب تعكس تنوعه وأصالته، من خلال تقديم عروض فنية تجمع بين أصالة الموروث وروح الأداء المعاصر.

تركز الهيئة على تمكين المواهب السعودية في الفنون الأدائية التقليدية، من خلال توفير بيئة عمل فنية متكاملة تتيح فرص التطوير والتدريب المستمر، بما يسهم في صقل المهارات ورفع جودة الإنتاج الفني، إضافة إلى فرص المشاركة في الفعاليات والمناسبات الثقافية التي تمثل المملكة.

وتسعى الهيئة إلى تمكين أكثر من ٥٥ مؤديًا ومؤدية من مختلف مناطق المملكة، ليكونوا جزءًا من هذا المشروع، بما يعزز انتشار الفنون الأدائية التقليدية ويضمن استدامتها وتطورها.

تنطلق مراحل التسجيل خلال الفترة من 1٩ أبريل إلى 23 مايو٢٠٢٦، حيث سيتم تنفيذ تجارب الأداء وفق جدول زمني يغطي عددًا من مناطق المملكة هي: جدة، أبها، الدمام، تبوك، الرياض، وتشمل تجارب الأداء الرجال والسيدات، بهدف استقطاب المواهب واختيار العناصر المؤهلة للانضمام إلى الفرقة.

أكدت الهيئة أن الانضمام إلى الفرقة يُعد خطوة مهنية متقدمة في مسيرة الممارسين، وفرصة للإسهام في إبراز الفنون الأدائية التقليديةبهوية معاصرة تعكس ثراء وتنوع الفنون في المملكة.