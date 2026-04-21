ناقش مع الرئيس الصيني تداعيات أحداث المنطقة.. ولي العهد والبرهان يستعرضان مستجدات أوضاع السودان

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في محافظة جدة، أمس (الاثنين)، فخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان عبدالفتاح البرهان، والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان وتداعياتها، والجهود المبذولة بشأنها، والتأكيد على ضمان أمن واستقرار السودان والحفاظ على سيادته ووحدة وسلامة أراضيه.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير مصعب بن محمد بن فرحان مستشار سمو وزير الخارجية للشؤون السياسية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي حسن جعفر.

فيما حضر من الجانب السوداني، وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير محي الدين إبراهيم، ومدير عام جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، والسفير لدى المملكة دفع الله الحاج علي، وعدد من المسؤولين.

وأجرى سمو ولي العهد، اتصالًا هاتفيًا، بفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، حيث بحث معه العلاقات الإستراتيجية بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، واستعرض مجالات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في عددٍ من المجالات. كما جرى خلال الاتصال مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى بحث الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصًا ما يتعلق بأمن الملاحة البحرية وانعكاساته الاقتصادية، إضافة إلى تأثيره على الإمدادات الحيوية للعالم، وفي هذا الصدد أكد فخامة الرئيس الصيني أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا أمام الملاحة؛ بما يخدم مصالح دول المنطقة والمجتمع الدولي، ويعزز الاستقرار الدائم في المنطقة.