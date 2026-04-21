المملكة تشارك في الدورة العاشرة للمنتدى الدولي للسلم والأمن بداكار

نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، مساء أمس، في الدورة العاشرة للمنتدى الدولي للسلم والأمن، تحت عنوان “تحديات الاستقرار والتكامل والسيادة في أفريقيا: ما هي الاستجابات المستدامة؟” المنعقد في العاصمة السنغالية داكار.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م