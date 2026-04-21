نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة محمد بن سعود السماري.

ونوّه سمو نائب أمير المنطقة الشرقية بأهمية الدور الذي تقوم به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مشيراً سموه إلى أهمية دعم المبادرات التطويرية وتمكين الكفاءات الوطنية بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق مستهدفات التنمية في مختلف المجالات، بما يعكس جودة العمل وتقدمه.

وقدم السماري لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية التقرير السنوي لفرع الوزارة بالمنطقة لعام 2025م، متضمناً أبرز ما تحقق من نتائج ومؤشرات أداء ومنجزات، إلى جانب عددٍ من المبادرات النوعية والمشروعات التحولية التي ينفذها فرع الوزارة، ضمن جهوده المستمرة لتطوير منظومة العمل ورفع كفاءتها التشغيلية، مؤكداً أن هذه المنجزات تعكس حرص فرع الوزارة على تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، بما يدعم تمكين الكوادر الوطنية، ويسهم في تطوير جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وفق أفضل الممارسات المهنية.

وأعرب السماري عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على ما يوليه من اهتمام ودعم لأعمال الفرع في المنطقة، مؤكدًا أن ذلك يشكّل دافعًا لمواصلة تطوير الأداء وتعزيز مسارات التميز المؤسسي.