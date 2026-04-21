منتدى الاستثمار الرياضي 2026 يواصل أعماله في الرياض

البلاد (الرياض)
واصل منتدى الاستثمار الرياضي (SIF 2026) الذي يختتم غدًا في الرياض، فعالياته من خلال جلسات حوارية وورش عمل ودورات وأجنحة للقطاعين الحكومي والخاص، بمشاركة نخبة من كبار المستثمرين وصُنّاع القرار من مختلف دول العالم.
وبدأت أعمال اليوم الثاني بجلسة حوارية بعنوان “تجربة الأندية المحلية في تنوع الاستثمار الرياضي”، حيث أكد الرئيس التنفيذي لنادي القادسية جيمس بيسغروف، أن الشراكات تُعد عنصرًا محوريًا في تطوير العوائد التجارية للأندية، مشيرًا إلى أن الشراكات المحلية والدولية أسهمت في دعم استثمارات نادي القادسية في عدة مجالات.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لنادي الفيحاء فهد الأنصاري، أن النادي ركز على تطوير البنية التحتية وتهيئة بيئة محفزة لتطوير اللاعبين، من خلال إنشاء أكاديمية تدريب، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاستثمارية على المدى الطويل.
بدوره، بين الرئيس التنفيذي لنادي الأنصار باسم البلادي، أن أولوية النادي تتمثل في تعزيز الروابط مع مجتمع المدينة المنورة، بهدف زيادة أعداد الفئات السنية والاستثمار في تدريبهم وتطويرهم، بما يسهم في بناء قاعدة رياضية وبنية تحتية مستدامة.
وفي الجلسة الثانية بعنوان “بناء وتحفيز ريادة الأعمال في الاقتصاد الرياضي”، أشار الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، إلى أن القطاع الرياضي يشهد تحولًا اقتصاديًا كبيرًا مدفوعًا برؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن ريادة الأعمال الرياضية تمثل فرصة اقتصادية واعدة، مبينًا أن البنك يقدم حلولًا تمويلية مرنة تبدأ من 50 ألف ريال وتصل إلى 10 ملايين ريال للمنشآت الرياضية الناشئة، عبر رحلة رقمية متكاملة، مؤكدًا أن البنك موّل منذ تأسيسه أكثر من 60 ألف منشأة صغيرة وناشئة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بإجمالي تمويل تجاوز 50 مليار ريال، منها أكثر من 900 منشأة رياضية بإجمالي يقارب مليار ريال، شملت الأكاديميات ومراكز اللياقة والأندية الرياضية.
وأكد المهندس الحميدي التزام البنك ببناء منظومة تمكين متكاملة في الاقتصاد الرياضي، تجمع التمويل والتدريب والتهيئة والمتابعة والشراكات، بما يضمن نجاح واستدامة المشاريع الرياضية.
وشهد المنتدى إقامة خمس جلسات رئيسة تنوعت موضوعاتها بين: آفاق جديدة لفرص الاستثمار الرياضي، وبناء وتحفيز ريادة الأعمال في الاقتصاد الرياضي، وتمكين الرياضة بالتمويل من القطاع الخاص، وبناء منصات إرثية في الأسواق الناشئة، وابتكار المدن وقوة الرياضة – تجربة المسار الرياضي، إضافة إلى جلسة ابتكار المدن وقوة الرياضة.