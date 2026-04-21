مفتى كوسوفو يشيد باهتمام المملكة.. وحفظي: دعم القيادة يجسد رسالة السعودية الراسخة في خدمة القرآن

اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في البوسنة والهرسك، وبالتعاون مع المشيخة الإسلامية في جمهورية كوسوفو، مسابقة القرآن الكريم المحلية للبنين والبنات في دورتها الأولى، بمشاركة 100 متسابق ومتسابقة، وذلك خلال الحفل الختامي الذي أُقيم في مقر كلية الدراسات الإسلامية في العاصمة الكوسوفية برشتينا.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، أن القيادة الرشيدة- أيدها الله- تولي عناية فائقة بكتاب الله- تعالى- ودعم متواصل لحفظته، بما يجسد رسالة المملكة الراسخة في خدمة القرآن الكريم ونشره، ورعاية المسابقات القرآنية في مختلف دول العالم، بما يعزز قيم الوسطية والاعتدال والتسامح. من جانبه، أشاد المفتي العام رئيس المشيخة الإسلامية في كوسوفو نعيم ترنافا، بالدور الذي توليه المملكة من عناية وخدمة للإسلام والمسلمين، ودعمهما المستمر للمبادرات القرآنية التي تسهم في تعزيز الروابط بين الشعوب الإسلامية، مؤكدًا أن هذا التجمع القرآني يجسد روح الأخوة الإسلامية ويعكس مكانة القرآن الكريم في نفوس المسلمين. وفي ختام الحفل، جرى تكريم الفائزين والفائزات في فروع المسابقة الثلاثة التي شملت: حفظ عشرة أجزاء، وحفظ خمسة أجزاء، وحفظ جزأين، حيث سُلِّمُوا الجوائز والهدايا والدروع التذكارية، وسط أجواء احتفالية عكست أهمية هذه المناسبة وأثرها في تشجيع حفظة كتاب الله.

تأتي هذه المسابقة في إطار جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتعزيز حضور البرامج القرآنية عالميًا، وتشجيع النشء على حفظ القرآن الكريم وتعلمه وتدبره، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، بما يعكس الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين.