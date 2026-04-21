مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي جاهز لموسم الحج

عقد المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها وقاء بمنطقة مكة المكرمة اجتماعًا تنسيقيًا مع موردي مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، وذلك في إطار استعدادات المركز لأعمال موسم حج هذا العام 1447هـ.

وناقش الاجتماع سبل مواءمة الجهود بين المركز والموردين لمشروع المملكة؛ للإفادة من الهدي، وضمان التنسيق المشترك؛ بما يحقق مستهدفات الخطط التشغيلية؛ فيما تم استعراض الاشتراطات الصحية المعتمدة للحظائر وآليات الالتزام بها، بما يضمن سلامة الأضاحي وجودتها، إضافة إلى تعزيز مستوى التنسيق الميداني والرقابي لدعم تنفيذ الخطة التشغيلية للمركز لموسم حج 1447هـ، ورفع كفاءة إجراءات الأمن الحيوي؛ لضمان الجاهزية الصحية.

من جانبه، أكد المدير العام لفرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، حرص مركز وقاء على أهمية استمرار العمل التكاملي مع موردي المواشي لمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، بما يحقق مستهدفات الخطة التشغيلية للمركز في موسم حج 1447هـ، لحماية الصحة الحيوانية، وضمان سلامة المنتجات، والإسهام ضمن المنظومة الوطنية في خدمة ضيوف الرحمن.

يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات والجولات الرقابية المكثفة، التي ينفذها مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة؛ لضمان تطبيق أعلى معايير الوقاية والمكافحة، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.