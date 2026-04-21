مساعدات سعودية غذائية وطبيبة في أفغانستان والكاميرون

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 294 سلة غذائية على العائدين من الدول المجاورة والنازحين والمحتاجين والأيتام في مدينة بازارك مركز ولاية بنجشير في أفغانستان، استفاد منها 1,764 فردًا، ضمن مشروع الأمن الغذائي والطوارئ في أفغانستان للعام 2026م.

كما نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع “نور السعودية” التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة ياوندي بجمهورية الكاميرون، حيث كشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة على 4.679 مستفيدًا، وصرف 926 نظارة طبية، كما أجرى 448 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

يأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة؛ ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم القطاع الطبي ومساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول الشقيقة والصديقة.