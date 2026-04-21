متاجر رسمية لمنتجات دوري أبطال آسيا للنخبة تستقبل جماهير جدة

تستقبل جماهير دوري أبطال آسيا للنخبة في جدة، متاجر رسمية لمنتجات البطولة داخل ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية وملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل، تزامنًا مع استضافة جدة لمنافسات دور الـ16 والأدوار النهائية حتى يوم السبت 25 أبريل الجاري.
وتوفر المتاجر تجربة تسوق للجماهير داخل الملعبين خلال أيام المباريات، إذ يضم كل متجر مجموعة متنوعة من المنتجات الرسمية، تشمل القمصان الرياضية والأوشحة والقبعات والأكواب التي تحمل شعار البطولة، إلى جانب عدد من التذكارات المرتبطة بالحدث القاري، بما يتيح للمشجعين اقتناء ما يوثق حضورهم ومشاركتهم في أجواء البطولة.
كما تتوافر في محيط الملعبين مناطق ترفيهية تفاعلية مخصصة للمشجعين، تضم مجموعة من الفعاليات والألعاب التفاعلية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، إضافة إلى مساحات للجلوس والاستراحة ومناطق للأنشطة الرياضية والترفيهية، في خطوة تهدف إلى إثراء تجربة الجماهير خلال فترة حضورهم مباريات البطولة حتى إقامة المباراة النهائية يوم السبت المقبل.
يُذكر أن تذاكر البطولة مُتاحة عبر تطبيق أهلًا (Ahlan)، الذي يوفر منصة رقمية تجمع خدمات المشجع في واجهة واحدة، بدءًا من التخطيط لحضور المباريات وشراء التذاكر، مرورًا بخدمات التنقل والوصول إلى الملاعب، وصولًا إلى الاطلاع على المعلومات المرتبطة بالمباريات والفعاليات المصاحبة ومناطق المشجعين.