ماتشيدا الياباني يعبر شباب الأهلي ويبلغ نهائي نخبة آسيا

محمود العوضي (جدة)
تصوير (أسمهان فهد)
ضرب فريق ماتشيدا زيلفيا الياباني موعدًا ناريًا مع الأهلي السعودي، في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق فوزًا بشق الأنفس، على شباب الأهلي الإماراتي، بهدف وحيد، في المواجهة التي جرت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل في جدة، في نصف نهائي البطولة.
الفريق الياباني احتاج إلى 12 دقيقة فقط ؛ ليسجل لاعبه يوكي سوما هدف اللقاء الوحيد.
وحسم ماتشيدا، الذي يُسجل الحضور في دوري أبطال آسيا- لأول مرة في تاريخه- تذكرة التأهل إلى النهائي الكبير؛ ليفرض موعدًا من العيار الثقيل أمام حامل اللقب النادي الأهلي، وذلك في القمة المرتقبة يوم 25 أبريل الجاري.
ماتشيدا زيلفيا الياباني يسجل الهدف الأول على شباب الأهلي الإماراتي
April 21, 2026