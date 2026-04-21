الإقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11344 نقطة

صحيفة البلاد      5 / ذو القعدة / 1447 هـ      21 أبريل 2026

 

البلاد (الرياض)
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا بمقدار (21.83) نقطة، ليصل إلى مستوى (11344.96) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (5.5) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (275) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (118) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (138) شركة.
وكانت أسهم شركات بان، والسعودي الألماني الصحية، وسهل، وصالح راشد، وباتك الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سابك للمغذيات الزراعية، وكيمانول، ونايس ون، واس ام سي للرعاية الصحية، والبابطين، وتنمية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.89%) و(3.85%)، فيما كانت أسهم شركات صدر، وبان، وأمريكانا، والراجحي، وباتك، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، وأرامكو السعودية، والإنماء، وصالح الراشد، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (3.46) نقاط، ليصل إلى مستوى (22860.29) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (31) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (2.5) مليون سهم.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *