عرض الاتحاد لـ” غريب” يثير غضب النصر

أبدت إدارة نادي النصر غضبها الشديد بعد تأكدها من تقدم إدارة نادي الاتحاد بعرض مغر لنادي النصر من الحصول على خدمات اللاعب عبدالرحمن غريب، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة؛ حيث يحق للاعب التوقيع مع أي ناد آخر؛ كونه دخل الفترة الحرة، نظرا لانتهاء تعاقده مع النصر في 30 يونيو 2026.
وكان غريب قد انضم للنصر في 21 أغسطس 2022، قادمًا من النادي الأهلي،
أبدى المدرب البرتغالي خورخي خيسوس استياءً شديدًا وغضبًا من توقيت هذا العرض، خاصةً وأن الفريق يمر بمرحلةٍ حاسمةٍ من الموسم.
ويرى المدرب البرتغالي أن غريب يمثل “القطعة الأساسية” في مشروعه الفني لعام 2026، وطالب الإدارة بضرورة حسم ملف التجديد فورًا وقطع الطريق على كافة الأطماع الخارجية.
ولا يمانع خيسوس في إجراء غربلةٍ شاملةٍ لبعض المحترفين، لكنه يضع “خطوطًا حمراء” حول الأسماء المحلية المؤثرة، وعلى رأسها غريب.
المدرب البرتغالي أبلغ الإدارة في النصر؛ بأن الحفاظ على الاستقرار الهجومي يتطلب بقاء عبدالرحمن، محذرًا من أن رحيله للمنافس المباشر “الاتحاد” سيمثل ضربةً موجعةً لخطط الفريق في الموسم القادم.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م