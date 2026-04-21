روسيا على خط الوساطة.. والصين تحذر من «الانهيار»

صحيفة البلاد      21 أبريل 2026

البلاد (موسكو- بكين)
بعد أن تصاعدت المخاوف من انهيار الهدنة والمحادثات المرتقبة بين إيران والولايات المتحدة، أعلنت روسيا أنها مستعدة لتقديم المساعدة والعون؛ إذ قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس (الاثنين):” إن روسيا ليست وسيطاً بشأن إيران، لكنها مستعدة للمساعدة إذا لزم الأمر”.
وأعرب بيسكوف عن أمله بأن تستمر عملية التفاوض لتجنب العواقب السلبية على المنطقة واقتصاد العالم، فيما حذرت الصين من أن المحادثات الأمريكية – الإيرانية تمر بمرحلة حرجة، وذلك عقب سيطرة الولايات المتحدة على سفينة شحن ترفع علم إيران.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: إن بلاده تشعر بالقلق من اعتراض واشنطن سفينة إيرانية، وحث الأطراف المعنية على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بطريقة مسؤولة. كما أضاف المتحدث قوه جيا كون”الموقف في مضيق هرمز معقد وحساس”، مؤكداً أن على الأطراف المعنية تجنب المزيد من التصعيد “وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف العبور الطبيعي في المضيق”. وأضاف المسؤول الصيني:” الآن وقد أتيحت فرصة للسلام، ينبغي تهيئة الظروف المواتية لإنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن”.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

