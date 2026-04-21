جيسوس: نحترم الأهلي القطري.. ولكن هدفنا الوصول إلى النهائي

أكد البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2، مشددًا على أن طموح فريقه هو بلوغ المباراة النهائية.
وقال جيسوس، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة المرتقبة غدًا الأربعاء: “نصف النهائي لا يخضع لأي أحكام مسبقة، نحن نحترم الأهلي، لكن هدفنا واضح وهو الوصول إلى النهائي، ونحن جاهزون لذلك”.
وفي تعليقه على الأداء المميز للأهلي القطري في البطولة، وعدم تعرضه لأي خسارة حتى الآن، أوضح جيسوس أن فريقه يشارك الأهلي نفس الإحصائية، قائلًا:“ النادي الأهلي لم يخسر أي مباراة في البطولة الآسيوية، وكذلك نادي النصر لم يتعرض لأي خسارة”.
تأتي هذه المواجهة في إطار نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2، وسط ترقب كبير لموقعة قوية بين الفريقين الطامحين لبلوغ النهائي القاري.
