جامعة الملك عبدالعزيز تكرّم متميزيها وتبرم 5 اتفاقيات لتعزيز الابتكار الطبي

احتفت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بمركز الملك فهد للبحوث الطبية بتكريم منسوبيه المتميزين، وذلك خلال حفل التميز لعام 2025 ، بحضور نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي والابتكار الدكتور أمين بن يوسف نعمان، وذلك يوم الاثنين 20 أبريل 2026 بمركز الملك فهد للبحوث الطبية.
وشهد الحفل تكريم نخبة من الباحثين والكوادر الإدارية والفنية تقديراً لإسهاماتهم البارزة في دعم مسيرة البحث العلمي وتعزيز مخرجاته بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة عشرين ثلاثين في مجالات الابتكار والبحث والتطوير.
وتخلل الحفل توقيع 5 مذكرات التفاهم الإستراتيجية مع جهات أكاديمية وصناعية شملت جامعة حائل وشركة بالبيد القابضة وشركة علي سعيد علي الغامدي القابضة وشركة عبدالله فؤاد للوازم والخدمات الطبية وشركة إيساي للأدوية وشركة سنايب للصناعات الطبية الحيوية؛ وذلك في إطار توسيع الشراكات الرامية إلى تطوير التطبيقات الطبية وتأهيل الكوادر الوطنية ونقل المعرفة وتجهيز البنى التحتية البحثية المتقدمة.
وتتمحور الاتفاقية المبرمة مع جامعة حائل حول تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في العلوم الطبية الحيوية كالمناعة والجينات بهدف تبادل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة تخدم الطرفين بينما تركز الاتفاقية المبرمة مع شركة عبد الله فؤاد على تطوير قدرات المختبرات والتشخيص الطبي بهدف تأهيل الكوادر الوطنية في التحاليل الإكلينيكية ودعم الأبحاث العلمية لابتكار أدوات وقائية وتشخيصية للأمراض والأوبئة.
وتهدف الاتفاقية المبرمة مع شركتي بالبيد والغامدي إلى توطين صناعة الكواشف وأطقم التشخيص المخبري للأمراض المتوطنة بالمملكة لربط البحث العلمي بالقطاع الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، وتتمحور الاتفاقية المبرمة مع شركة إيساي حول مكافحة مرض الزهايمر عبر تفعيل اختبارات الأميلويد التشخيصية وتجهيز مختبر مركزي متخصص مع التركيز على تدريب طلاب الكليات الصحية ودعم الدراسات السريرية.
وتسعى الاتفاقية المبرمة مع شركة سنايب إلى تعزيز هندسة الصناعات الطبية الحيوية وتجهيز مختبر متقدم للخدمات السريرية وأبحاث الغذاء ونمط الحياة ووضع إطار عملي للتعاون التعليمي والبحثي والتجاري المشترك بما يعزز دور مركز الملك فهد للبحوث الطبية كمنارة رائدة للابتكار الصحي على المستويين المحلي والدولي.