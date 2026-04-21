ثنائية الأب والابن.. “رونالدو وجونيور” تصنع التاريخ في النصر

البلاد (جدة)
تدرس إدارة نادي النصر السعودي اتخاذ خطوة تاريخية غير مسبوقة في عالم كرة القدم خلال الموسم المقبل؛ حيث تتجه النية لتصعيد كريستيانو جونيور، نجل الأسطورة البرتغالية رونالدو، للمشاركة مع الفريق الأول، وتمثيله في المنافسات الرسمية.
وتخطط إدارة النصر بجدية لمنح الشاب الصغير فرصة اللعب بجوار والده كريستيانو رونالدو، وتهدف هذه الخطوة إلى تكوين ثنائية عائلية فريدة داخل المستطيل الأخضر، وهو أمر لم يحدث من قبل.
لحظة تاريخية
في حال مشاركة “جونيور” بجانب والده في مباراة رسمية، سيدخل الثنائي التاريخ من أوسع أبوابه، حيث سيصبحان ضمن أوائل حالات “الأب والابن” اللذين يلعبان سوياً في الفريق نفسه، والتوقيت عينه، عبر تاريخ كرة القدم الطويل.
وتشير تقارير إلى أن رونالدو يطمح لإنهاء مسيرته الكروية بمشاركة ابنه في مباراة واحدة على الأقل. ويبدو أن النصر هو المكان المثالي لتحقيق هذا الحلم، الذي تترقبه جماهير كرة القدم حول العالم بشغف كبير.
على خطى والده
يقدم كريستيانو جونيور مستويات لافتة مع الفئات السنية بنادي النصر منذ انضمامه لقطاع الناشئين. ويرى بعض المحللين أن اللاعب الصغير يمتلك جينات وموهبة والده، ما يجعله مؤهلاً للتدرب مع الفريق الأول في سن مبكرة.
وتأمل الجماهير النصراوية أن تكون هذه الخطوة دافعاً معنوياً كبيراً لقائد الفريق رونالدو للاستمرار لفترة أطول. ومن المتوقع أن يحظى هذا الحدث بتغطية إعلامية عالمية استثنائية حال صدور القرار الرسمي بالاعتماد على الموهبة الشابة.
وتظل هذه الأنباء في إطار الدراسة الجادة، بانتظار التقييم الفني النهائي من مدرب الفريق مطلع الموسم الجديد. ويبقى السؤال المطروح: هل نرى “رونالدو الكبير” يمرر الكرة لـ “رونالدو الصغير” في دوري روشن قريباً؟
إن تحقيق هذا الرقم القياسي في السعودية سيعزز من مكانة دوري روشن؛ كواجهة عالمية للابتكار الرياضي. وتنتظر الأوساط الرياضية بفارغ الصبر لحظة دخول “جونيور” للملعب بجوار والده لكسر صمت الأرقام القياسية القديمة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م